Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак, которого нет в играх и книгах

Во втором сезоне сериала «Ведьмак» появится новый герой — ведьмак по имени Хемрик, которого не было в книгах и видеоиграх про Геральта. При этом неизвестно, станет ли Хемрик полноценным участником сериала или появится лишь во флешбеке. Образ нового персонажа воплотит на экране актер Джоэль Адриан. Авторы сериала также обещали ввести во втором сезоне ведьмаков, которых описывал Сапковский в оригинальных книгах, - Весемира, Эскеля и Ламберта.

Ранее сообщалось о том, что создатель сериала Лорен Хиссрич в новом сезоне, премьера которая намечена на вторую половину 2021 года, намерен расширить сюжетные линии Кагыра и Фрингильи. Из-за пандемии коронавируса съемки сериала были отложены.

Напомним, что премьера «Ведьмака» состоялась 20 декабря 2019 года. Многих поклонников одноименных игр и читателей романов «Ведьмак» возмутил актерский состав в сериале, пишет CyberSport.ru . Зрители отмечали, что в вымышленном средневековом европейском мире неуместно вводить разнообразных этнических персонажей. Также читатели книг Сапковского остались недовольны расхождением сюжетной линии сериала с оригинальной версией.