Ксения Бородина жестко раскритиковала Викторию Боню

Во время карантинных ограничений звёзды стали выяснять отношения в Сети прямо перед своими подписчиками. Не так давно у Бородиной был конфликт с Собчак, а теперь телеведущая поругалась с Боней. Конфликт начался с того, что Ксения Бородина возмутилась тем фактом, что многие звезды раздают советы по лечению коронавируса, не имея медицинского образования. Телеведущая считает, что знаменитости и блоггеры таким способом могут нанести людям вред.

«А если люди умрут, что вы с этим будете делать? Как вы это объясните в своих блогах? Чем больше у людей свободного времени, тем меньше они критически анализируют информацию и больше психически возбуждаются!», - написала в своём Инстаграм Бородина.

Когда речь зашла о коронавирусе, Бородина привела в пример Викторию Боню, которая утверждает, что COVID-19 придумали для того, чтобы чипировать людей, а симптомы заболевания проявляются из-за излучения 5G-вышек.

«Главное при этом - сделать умный вид и глаза мышки, какающей в дупле!», - добавила звезда.

Судя по тому, что публичные люди редко игнорируют такую критику в свой адрес, ожидается ответ Виктории Бони.