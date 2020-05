Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

View this post on Instagram

Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. ???? Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь.