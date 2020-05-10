Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

Сегодня, 11:52

Александр Зуев

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Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
Эмин Агаларов заявил о разводе

40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака. Казалось, что этот союз удачный и супруги в браке были чрезвычайно счастливы. Пара воспитывает дочь Афину, которая родилась в 2018 году. Но вчера в своем Instagram певец и бизнесмен опубликовал черно-белое свадебное фото и заявил, что он с Аленой расстается, но причину развода не назвал.

«Это был действительно счастливый день в нашей жизни!» - написал певец под фото.

При этом Эмин поблагодарил Алену за каждый день, прожитый вместе, и за чудесную дочь Афину. Он также отметил, что испытывает чувство огромного уважения и благодарности к бывшей возлюбленной. Стоит заметить, что пост этот появился в день рождения тещи Эмина.

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Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. ???? Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь.

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Примечательно, что отец певца на свадьбу, которая состоялась два года назад, так и не явился. Он был против этого брака. Также ходили слухи, что невеста была беременной до свадьбы. В свою очередь Алена Гаврилова опубликовала пост, в котором написала, что надо прийти в себя, так как ей очень больно. Вполне возможно, что решение Агаларова о расставании стало неожиданностью для нее самой.

Заметим, что для Эмина этот брак стал вторым. До этого он был около 12 лет женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. У супругов родилось двое сыновей.

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