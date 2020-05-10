Александр Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках

Вчера, 21:02

0

Image 16+
Александр Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках

Свой самый-самый поцелуй в кино припомнил в интервью с радиоведущей Юлией Морозовой популярный российский актер Александр Петров.

Без утайки артист рассказал, что этот памятный поцелуй был с Марией Ароновой на съемках фильма "Лед-2". 

Как признался Петров: "Считаю, что это высшее проявление романтики. Снимать это было одно удовольствие".

"Лед-2" - это недавняя работа Александра. Картина Жоры Крыжовникова появилась в российском прокате 14 февраля этого года. 

Также артист объяснил, почему он не снимался в мега-кассовом "Холопе" и какую роль сыграл бы в нем. 

Режиссер фильма Клим Шипенко и Александр Петров давно планировали совместный проект. У актера в то время как раз был сложный съемочный период и, когда Шипенко попросил его приехать для съемок в маленьком финальном эпизоде, где ведут нового "холопа", у Петрова просто не получилось это сделать. 

Сейчас актер даже рад, что так вышло, иначе зрители бы догадались, кто снимется в следующей части.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Бузову распекли за фотосессию в День Победы

10-05-2020, 19:31

Пит Джерасимо ответил недоброжелателям Адель на критику певицы

9-05-2020, 18:25

Российская Little big представила новый клип Hypnodancer

8-05-2020, 22:02

66-летняя Любовь Успенская хочет сняться для Playboy

8-05-2020, 16:14

Папарацци запечатлели Кардашьян в крошечном бикини

8-05-2020, 12:49

Бабкина рискует не вернуться на сцену после болезни

8-05-2020, 12:21

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

8-05-2020, 09:50

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

8-05-2020, 08:31

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон беременеть

7-05-2020, 15:10

45-летняя Навка показала себя без макияжа

7-05-2020, 15:05

Девушка с самыми большими губами снова увеличила их

7-05-2020, 08:41

Рудковская и Плющенко прокомментировали информацию о психическом расстройстве их сына

5-05-2020, 22:54

Светлана Бондарчук показала в Сети свою особенную дочь

5-05-2020, 16:14

Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

5-05-2020, 15:16

Стефани Майер заговорила о продолжении саги «Сумерки»

5-05-2020, 14:57

Поклонники не узнают звезду «Великолепного века» Селима Байрактара

5-05-2020, 09:54

Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

4-05-2020, 08:28

66-летний Макаревич женился на молодой иностранке

2-05-2020, 20:13

Врачи Надежды Бабкиной опровергли выписку артистки

30-04-2020, 23:34

Продюсер шоу «Маска» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

30-04-2020, 23:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров