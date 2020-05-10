Александр Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках

Свой самый-самый поцелуй в кино припомнил в интервью с радиоведущей Юлией Морозовой популярный российский актер Александр Петров.

Без утайки артист рассказал, что этот памятный поцелуй был с Марией Ароновой на съемках фильма "Лед-2".

Как признался Петров: "Считаю, что это высшее проявление романтики. Снимать это было одно удовольствие".

"Лед-2" - это недавняя работа Александра. Картина Жоры Крыжовникова появилась в российском прокате 14 февраля этого года.

Также артист объяснил, почему он не снимался в мега-кассовом "Холопе" и какую роль сыграл бы в нем.

Режиссер фильма Клим Шипенко и Александр Петров давно планировали совместный проект. У актера в то время как раз был сложный съемочный период и, когда Шипенко попросил его приехать для съемок в маленьком финальном эпизоде, где ведут нового "холопа", у Петрова просто не получилось это сделать.

Сейчас актер даже рад, что так вышло, иначе зрители бы догадались, кто снимется в следующей части.