Фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди критики посчитали второсортным

Криминальная драма «Лицо со шрамом» (Capone) с Томом Харди, одна из самых ожидаемых премьер года, была холодно встречена критиками. Многие из них в опубликованных рецензий «яда» не жалели и буквально разгромили фильм, назвав его второсортным и не заслуживающим внимания. По данным Rotten Tomatoes, 35 рецензий к сему моменту обеспечили картине только 49 процентов рейтинга, что для такого жанра совсем мало. Можно говорить едва ли не о провале.

Так что же так не понравилось критикам? Многие из них считают, что сценарий «Капоне» откровенно хромает - он невнятный и невыразительный. К тому же, акцент на теме физических проявлений Аль-Капоне совершенно не оправдан и не уместен в данном случае.

«Режиссер «Капоне» то и дело принимает какие-то решения, жаль только, что все они – неверные», - написал Барри Хертц из «Globe and Mail».

Ричард Ропер из «Chicago Sun-Times» вообще картину «Лицо со шрамом» назвал «отвратительнейшим фильмом об отвратительнейшем человеке». По его мнению, картина не показывает ничего, что могло бы привлечь зрителя или критика, а в каждой сцене присутствует низкопробный китч.

Только Оуэн Глейбермен из «Variety» счел, что Том Харди немного вытягивает картину. Его актерское мастерство, резкость и искренность позволяют увидеть настоящий «перфоманс». К тому же, он единственный человек, который сам может рассказать что-то об Аль-Капоне, чего, как отметил критик, нельзя сказать о самом фильме.