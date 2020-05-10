Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти за фильм «На Париж!»

Российский актер Дмитрий Певцов на своей страничке в соцсети поблагодарил всех, кто пожелал ему смерти и мучений в аду за фильм «На Париж!», и пожелал им здоровья, добра и всего самого наилучшего. Особенно тем, кто саму картину не смотрел и судит о ней по рассказам блогеров.
Фильм «На Париж!», где одну из главных ролей исполнил Дмитрий Певцов, вышел в прокат 9 мая прошлого года. В нем рассказывается история советских офицеров, которые решили отпраздновать Великую Победу в Париже на угнанном автомобиле.
Фильм вызвал неоднозначную реакцию у публики. Некоторые сочли, что он оскверняет память тех, что воевали за Родину. Несколько дней назад страсти снова разгорелись. Масла в огонь подлил топовый блогер Евгений Баженов (BadComedian), который раскритиковал картину в своем обзоре на YouTube. Все, что показано, он назвал настоящим развратом.
Многие россияне поддержали точку зрения блогера.
Другие слов не выбирали и посылали едва ли не проклятия в адрес Дмитрия Певцова.
К чести актера, он оказался выше своих недоброжелателей.
Сам актер считает фильм «На Париж!» историей о любви, в том числе и о любви к Родине, к тем, кто сражался за Победу. Дмитрий Певцов подчеркнул, что ему, как актеру, не стыдно за съемки в этом фильме.
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