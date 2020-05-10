Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти за фильм «На Париж!»

Сегодня, 15:12

Ольга Громова

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Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти за фильм «На Париж!»

Российский актер Дмитрий Певцов на своей страничке в соцсети поблагодарил всех, кто пожелал ему смерти и мучений в аду за фильм «На Париж!», и пожелал им здоровья, добра и всего самого наилучшего. Особенно тем, кто саму картину не смотрел и судит о ней по рассказам блогеров.

Фильм «На Париж!», где одну из главных ролей исполнил Дмитрий Певцов, вышел в прокат 9 мая прошлого года. В нем рассказывается история советских офицеров, которые решили отпраздновать Великую Победу в Париже на угнанном автомобиле.

Фильм вызвал неоднозначную реакцию у публики. Некоторые сочли, что он оскверняет память тех, что воевали за Родину. Несколько дней назад страсти снова разгорелись. Масла в огонь подлил топовый блогер Евгений Баженов (BadComedian), который раскритиковал картину в своем обзоре на YouTube. Все, что показано, он назвал настоящим развратом.

Многие россияне поддержали точку зрения блогера.

«Опозорились вы, конечно, по полной, что снялись в таком крайне посредственном фильме, оскорбляющим память многих людей о войне... Стыд, срам и позор», - это одно из самых мягких высказываний. 

Другие слов не выбирали и посылали едва ли не проклятия в адрес Дмитрия Певцова.

К чести актера, он оказался выше своих недоброжелателей.

«Всех, кто посмотрел фильм «На Париж!» не своими, а чужими глазами (глазами какого-то блогера), всех, кто не посмотрел этот фильм, но судит о нем со слов того же блогера, благодарю. Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти, мучений в аду и прочее, говорю — спасибо! Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви! Процветания!» - написал Дмитрий Певцов, обращаясь к критикам.

Сам актер считает фильм «На Париж!» историей о любви, в том числе и о любви к Родине, к тем, кто сражался за Победу. Дмитрий Певцов подчеркнул, что ему, как актеру, не стыдно за съемки в этом фильме.

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