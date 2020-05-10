Анастасия Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Сегодня, 12:16

Александр Зуев

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Анастасия Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Анастасия Решетова

24-летняя возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, удивила своей худобой, опубликовав в Instagram снимок пятилетней давности, на котором она выглядит чрезвычайно тощей. Сейчас Анастасия, которая не так давно родила музыканту сына, выглядит цветущей девушкой с соблазнительными женственными формами, а несколько лет назад тело модели представляло собой кожу и кости, даже без намека на округлость форм. На фото Анастасия выглядит угловатой болезненной худышкой. Девушка демонстрирует плоский живот, но помимо этого, видны выпирающие по бокам кости.

Решетова призналась, что ради идеальной фигуры она шла на самые отчаянные меры: сидела на изнурительной диете и усердно тренировалась. Модель не скрывает, что она была подвержена психическим расстройствам, таким, как анорексия и булимия. Но в какой-то момент Анастасия поняла, к чему могут привести подобные эксперименты над организмом, и вовремя спохватилась. Уже через год ее фигура обрела нормальные формы. Сегодня модель больше не думает о радикальном похудении, так как довольна своей фигурой.

Напомним, что у Анастасии Решетовой и Тимура Юнусова осенью прошлого года родился мальчик, которого назвали Ратмиром. Поклонники считают, что малыш - вылитый папа.

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