Влад Соколовский сообщил, что заразился коронавирусом

Сегодня, 12:10

Александр Зуев

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Влад Соколовский сообщил, что заразился коронавирусом
Певец Влад Соколовский

Коронавирус, к сожалению, не ослабевает и продолжает заражать людей во многих странах, в том числе и в России. Вчера, 11 мая, певец Влад Соколовский сообщил в Instagram, что заразился коронавирусом. Несколько дней назад он почувствовал недомогание.

У певца начался кашель с мокротой, повысилась температура до 39,2 градуса и она держалась в течение трех дней. Кроме того, у Влада были проблемы с кишечником, что тоже является симптомом вируса. Соколовский заказал тест, к нему приехали и взяли мазок из горла. Вскоре пришел положительный результат.

Певец рассказал, что о своем диагнозе он сообщил всем, с кем контактировал в последние две недели. Теперь он ждет врача, который должен взять повторный анализ на коронавирус. Но чтобы узнать, есть ли у него пневмония, Влад должен отправиться в клинику и сделать КТ. Но в таком случае он нарушит самоизоляцию. Соколовский призвал всех отнестись к вирусу серьезно и соблюдать самоизоляцию.

Поклонники певца, конечно же, забеспокоились, узнав о его болезни.

«Напугал, выздоравливай», «Лишний раз доказывает, что никто не застрахован от этого», - написали комментаторы.

Ранее стало известно, что Стас Михайлов подхватил опасную инфекцию, пишет Woman.ru. Он сказал, что ему повезло, так как в тот момент он оказался в России, где медицинская помощь оказывается на высоком уровне.

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