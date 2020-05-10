Создатели сериала «Ведьмак» рассказали о монстрах из первого сезона

Сегодня, 09:52

Александр Зуев

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Создатели сериала «Ведьмак» рассказали о монстрах из первого сезона
Сериал «Ведьмак»

Компания Netflix создала ролик, который можно назвать путеводителем по нечисти из сериала «Ведьмак». Речь идет о монстрах, с которыми зрители встречаются в фильме. В ролике рассказывается о чудовищах первой части первого сезона. Дайджест страшилищ включил в себя мини-обзоры по сильванам, кикиморам, селкам, стрыгам, допплерам и джиннам. Авторы ролика провели параллели с мифологией и фольклором - источниками прообразов кино-нечисти. Надо сказать, что зрители пришли в восторг от замысла создателей чудовищного дайджеста. Они поделились своими впечатлениями в комментариях.

Авторы путеводителя по нечисти, в свою очередь, пообещали сделать бестиарий с участием остальных чудовищ из первого сезона. Ожидается, что второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году. Напомним, сериал «Ведьмак», основанный на книгах польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, вышел на экраны в 2019 году. По сюжету сериала Ведьмак Геральт сражается с разными чудовищами. Первый сезон был снят по книгам «Последнее желание» и «Меч Предназначения», пишет Игромания.ру.https://www.igromania.ru/news/93576/Avtory_Vedmaka_rasskazali_o_chudovischah_pervoy_poloviny_pervogo_sezona.html

Съемки второго сезона к огорчению поклонников сериала были отложены из-за пандемии коронавируса. Во втором сезоне в сериале будет адаптирован сюжет книги «Кровь эльфов».

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