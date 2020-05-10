Гуф рассказал, как его жизнь изменили тяжелые наркотики

Известный рэпер Гуф откровенно рассказал, что из-за тяжелых наркотиков его жизнь покатилась под откос. Как признался известный 40-летний артист, он не раз становился на путь употребления зелья и последний раз это было в период отношений с солисткой А-Студио Кэти Топурия. По его словам, до встречи с этой девушкой несколько лет он жил без наркоты. Знакомство с Кэти по какой-то причине спровоцировало срыв и рэпер снова подсел на тяжелые наркотики. Сначала - буквально пару месяцев - это было втайне от других, а потом уже Гуф не стал прятаться. А Кэти принялась вытягивать его из этой пропасти.

Гуф признался, что в то время, когда он встречался с солисткой А-Студио, он перестал писать песни, почти 2 с половиной года не вставал с дивана. А за все годы отношений Топурия так и не познакомила его со своим близким окружением.

И тут же Гуф добавляет, что в настоящее время его личная жизнь складывается отлично. Сейчас он также находится в отношениях - ее зовут Леся. По иронии судьбы их 7 лет назад представила друг другу бывшая жена рэпера Айза. Леся и Гуф как-то уже пробовали встречаться, но в тот раз ничего не вышло. Сейчас парочка дала себе второй шанс и даже подумывает о свадьбе и о потомстве. По словам артиста, сейчас он смотрит вперед с позитивом и строит планы на будущее: выпуск нового альбома и тур по России.