«Танцующий миллионер» из Италии 52-летний Джанлука Вакки впервые станет отцом

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, которого называют «танцующим миллионером», сообщил в Instagram радостную новость: в свои 52 года он впервые станет отцом. Вакки и его 27-летняя избранница Шерон Фонсека записали об этом короткий видеоролик. В кадрах пара выглядит безумно счастливой, будущие родители с нетерпением ждут рождения малыша. Судя по фигуре Шерон, срок беременности небольшой.

Фанаты заводного миллионера порадовались за своего кумира. Как оказалось, они долго ждали таких вестей от Вакки. За час новость собрала тысячи поздравлений и пожеланий здоровья будущей маме.

Джанлуку Вакки многие пользователи сети знают по его видео с отдыха на яхте и тусовок, где миллионер весело пляшет. Харазматичный весельчак даже дома на изоляции упоительно отрывается. Моложавый богач часто менял девушек, которые были младше его вдвое. Глядя на такой беспечный образ жизни, никто бы и не подумал, что Вакки когда-нибудь остепенится и обзаведется семьей. До встречи с Шерон Фонсеки, Джанлука был женат, но пара разошлась.

Из-за своей праздной жизни Вакки не раз попадал в переделки, из-за чего ему пришлось заложить все имущество кредиторам. Но позитив и зажигательные танцы спасли Вакки. Ему удалось справиться со всеми неприятностями и найти спутницу жизни.