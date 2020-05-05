Бузову распекли за фотосессию в День Победы

Пользователи Сети распекли популярную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию в лесу ко Дню Победы, в которой она приняла участие вместе с возлюбленным Давидом Манукяном.
Знаменитость по случаю Дня Победы опубликовала в соцсети видео с поздравлениями, а также кадры с фотосессии. Для нее Бузова облачилась в военную форму, через плечо перекинула сумочку медсестры. При этом певица не забыла о ярком современном макияже. «Боевую раскраску» в сети совсем не оценили.
Многие Instagram-подписчики сочли фото настоящим «позерством», попыткой «примазаться» ко Дню Победы. Ольгу обвинили в «мулевании» и хайпе.
Многие искренне недоумевают: неужели некоторые знаменитости думают только о славе и популярности, стремятся к тому, чтобы в Сети говорили о них, а не о дедах-фронтовиках.
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