Бузову распекли за фотосессию в День Победы

Сегодня, 19:31

Ольга Громова

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Бузову распекли за фотосессию в День Победы

Пользователи Сети распекли популярную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию в лесу ко Дню Победы, в которой она приняла участие вместе с возлюбленным Давидом Манукяном.

Знаменитость по случаю Дня Победы опубликовала в соцсети видео с поздравлениями, а также кадры с фотосессии. Для нее Бузова облачилась в военную форму, через плечо перекинула сумочку медсестры. При этом певица не забыла о ярком современном макияже. «Боевую раскраску» в сети совсем не оценили.

Многие Instagram-подписчики сочли фото настоящим «позерством», попыткой «примазаться» ко Дню Победы. Ольгу обвинили в «мулевании» и хайпе.

«Накрасилась и приехала в лес ради фоточки», «Показушница», «На войне в макияже не ходят!», «В войну некогда было мулеваться! Думали о другом», «К чему это фото в этой форме??? Кощунство какое-то…», - критикуют пользователи, осуждая певицу.

Многие искренне недоумевают: неужели некоторые знаменитости думают только о славе и популярности, стремятся к тому, чтобы в Сети говорили о них, а не о дедах-фронтовиках.

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