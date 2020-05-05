Пит Джерасимо ответил недоброжелателям Адель на критику певицы

Певица Адель похудела почти на полсотни килограммов, из-за чего ее обвинили в лицемерии и фетфобии (страхе лишнего веса). На днях звезда праздновала свой 32 день рождения. Она опубликовала в своем Instagram фото, на котором она позирует в коротком черном платье. Многие поклонники восхищаются своей любимицей, но есть и критики. Бывший тренер певицы Пит Джерасимо высказался по поводу обвинений в адрес своей ученицы.
Он утверждает, что у певицы никогда не было комплексов по поводу своей внешности, а сбросила вес она исключительно для здоровья.
Со слов Джерасимо, Адель нужно было готовиться к концертному туру, предполагающему изнурительный график на 13 месяцев. Постепенно певица стала привыкать к тренировкам и научилась подбирать здоровое питание. В результате она очень похудела, что не осталось незамеченным общественностью. Эти изменения во внешнем виде вызвали ошеломляющий резонанс в СМИ.
Ранее сообщалось, что певица Адель развелась с мужем — бизнесменом Саймоном Конецки. У них есть общий сын – 7-летний Анджело.
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