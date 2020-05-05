Российская Little big представила новый клип Hypnodancer

Питерская панк-рейв группа Little big презентовала новый хит "а-ля 90-е" - Hypnodancer. Это их следующая работа после песни Uno, которую коллектив должен был везти на Евровидение.

Сюжет клипа разворачивается вокруг казино. Фронтмен Ильич своим "гипнотанцем" обезвреживает крупье и игроков. Сообщники танцора забирают деньги и банда покидает зал, уезжая в следующее казино. Пока не встречает своих "зеркальных" коллег по бизнесу. Ролик снят с присущим для группы задором и драйвом с участием музыкантов из The Hatters. Уже за первый час своего существования в Сети песня собрала более 300 тысяч комментариев и 65 тысяч лайков. Фанаты по достоинству оценивали работу музыкантов, например, так:

«Бесит, когда спокойно сидишь в казино, а тут приходит Ильич и начинает гипнотизировать».