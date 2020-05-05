66-летняя Любовь Успенская хочет сняться для Playboy

Сегодня, 16:14

Ольга Громова

0

Image 16+
66-летняя Любовь Успенская хочет сняться для Playboy

66-летняя певица Любовь Успенская взбудоражила россиян на самоизоляции заявлением о том, что активно готовится к съемкам для мужского журнала Playboy. Артистка пенсионного возраста рассказала, что планирует быть зайкой. И, судя по всему, просто пошутила, учитывая, что среди хештегов есть «юмор». Тем не менее многие пользователи Инстаграм приняли все за чистую монету.

«Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила», - написала Успенская в подписи к фото. 

На самом снимке она запечатлена в каком-то чепчике с ушками на кровати, с поджатыми под себя ногами - в позе по-турецки.

Часть фанатов нисколечко не сомневается в том, что 66-летняя звезда собирается сняться для Playboy. Благодаря пластике и инъекциям красоты она выглядит гораздо моложе своего возраста. И на самоизоляции, когда нет доступа к услугам салонов красоты, певица себя не запускает.

Успенская делает прическу и макияж собственноручно. Однако ходят слухи, что к ней на дом приходят мастера маникюра и визажа, на что указывают, как минимум, аккуратные ногти.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Светлана Бондарчук показала в Сети свою особенную дочь

5-05-2020, 16:14

Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

5-05-2020, 15:16

Стефани Майер заговорила о продолжении саги «Сумерки»

5-05-2020, 14:57

Поклонники не узнают звезду «Великолепного века» Селима Байрактара

5-05-2020, 09:54

Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

4-05-2020, 08:28

66-летний Макаревич женился на молодой иностранке

2-05-2020, 20:13

Врачи Надежды Бабкиной опровергли выписку артистки

30-04-2020, 23:34

Продюсер шоу «Маска» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

30-04-2020, 23:21

ФБК: Елена Малышева владеет особняком в США за 6,4 миллионов долларов

30-04-2020, 20:05

Поклонники Мерьем Узерли пришли в восторг от ее новой прически

30-04-2020, 16:55

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя уличили в плагиате

29-04-2020, 12:35

Располневшая ради роли Кристина Асмус рассказала, как питается

28-04-2020, 15:04

Подольская рассказала о ссорах с Пресняковым

28-04-2020, 13:07

Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного в стихотворении

28-04-2020, 12:26

Телеведущая Маша Малиновская рассказала, как стала жертвой насильника в детстве

27-04-2020, 22:01

Участники шоу «Маска» раскроют зрителям секреты перед финалом

24-04-2020, 15:27

Родные Заворотнюк прокомментировали информацию о лечении актрисы

23-04-2020, 19:01

Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника

23-04-2020, 15:31

Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его родных

23-04-2020, 14:55

Чулпан Хаматова резко ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

23-04-2020, 14:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров