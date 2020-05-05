66-летняя Любовь Успенская хочет сняться для Playboy

66-летняя певица Любовь Успенская взбудоражила россиян на самоизоляции заявлением о том, что активно готовится к съемкам для мужского журнала Playboy. Артистка пенсионного возраста рассказала, что планирует быть зайкой. И, судя по всему, просто пошутила, учитывая, что среди хештегов есть «юмор». Тем не менее многие пользователи Инстаграм приняли все за чистую монету.

«Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила», - написала Успенская в подписи к фото.

На самом снимке она запечатлена в каком-то чепчике с ушками на кровати, с поджатыми под себя ногами - в позе по-турецки.

Часть фанатов нисколечко не сомневается в том, что 66-летняя звезда собирается сняться для Playboy. Благодаря пластике и инъекциям красоты она выглядит гораздо моложе своего возраста. И на самоизоляции, когда нет доступа к услугам салонов красоты, певица себя не запускает.

Успенская делает прическу и макияж собственноручно. Однако ходят слухи, что к ней на дом приходят мастера маникюра и визажа, на что указывают, как минимум, аккуратные ногти.