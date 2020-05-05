Папарацци запечатлели Кардашьян в крошечном бикини

Сегодня, 12:49

Александр Зуев

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Папарацци запечатлели Кардашьян в крошечном бикини
Кардашьян в крошечном бикини

Известная модель Ким Кардашьян часто позирует в купальниках. Снимки, которые она порой выкладывает в Instagram, сделали бы честь обложке любого глянцевого журнала. Однако на пляже модель предпочитает прятаться от папарацци либо заворачиваться в парео. Дело в том, фигура у Кардашьян не столь идеальна, как принято считать в среде ее преданных фанатов. Ходят упорные слухи о том, что сестры Кардашьян платят большие деньги фотографам за то, чтобы те не публиковали их снимки без фотошопа.

Но вот на днях папарацци запечатлели 39-летнюю модель в крошечном бикини коричневого цвета бренда Hunza G стоимостью 180 долларов. Это произошло в момент, когда она, устав от сидения дома на карантине, вышла поутру из пляжного домика в Малибу, чтобы искупаться.

Ранее Ким говорила, что она каждый день по утрам занимается с личным тренером в режиме онлайн и практикует диету без углеводов. Благодаря такому образу жизни звезда глянца за несколько недель сбросила четыре килограмма.

Результаты тренировок и белковой диеты можно заметить на свежих фото: живот у Кардашьян плоский, а талия тонкая. Недостатки ее фигуры заключаются в виде очень массивных и не таких уж длинных ног.

Судя по всему, Кардашьян надоело присматривать за четырьмя детьми, к тому же на самоизоляции она часто ссорится с мужем Канье Уэстом. Тот факт, что Канье действует на нервы Ким, подтвердил знакомый семьи, пишет Wday.ru.

Кстати, в соцсетях мнения о реальных формах Кардашьян разделились. Поклонники модели считают ее пышные бедра «идеальными». Однако хейтеры негативно оценили фигуру светской львицы.

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