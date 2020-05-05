Бабкина рискует не вернуться на сцену после болезни

Сегодня, 12:21

Анна Морозова

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Бабкина рискует не вернуться на сцену после болезни
Надежда Бабкина

Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина недавно переболела пневмонией. Лечащий врач считает, что она может не вернуться на сцену из-за состояния здоровья. Кардиолог Владимир Хорошев в беседе с порталом Nation News сообщил, что переболевшая пневмонией Бабкина находится в группе риска и может заболеть снова.

Медик утверждает, что артистка выздоровела, потому что ей «просто повезло». Врач подчеркнул, что у певицы хороший иммунитет и вероятно, что она «подхватила небольшое количество вируса». Хорошев говорит, что музыкальная карьера Бабкиной под угрозой. Несмотря на ее оптимистичный настрой и желание вернуться к своей деятельности, она рискует не вернуться на сцену по медицинским показаниям.

Ранее сообщалось, что Бабкина рассказала о своей болезни. Певица поделилась, что у нее было поражено 80% легких. 1 апреля ее госпитализировали, а 30 апреля она была уже выписана из больницы. Состояние 70-летней знаменитости было настолько тяжелым, что ее ввели в искусственную кому. Остается загадкой, как ей удалось выздороветь.

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