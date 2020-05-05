39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Сегодня, 09:50

Александр Зуев

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39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Маколей Калкин

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин возвращается в кино. 39-летний актер согласился сняться в десятом сезоне «Американской истории ужасов». Эта новость будет интересна любителям культового сериала. Ее сообщил создатель проекта Райан Мерфи. По его словам, он заинтриговал Маколея необычной ролью. Мерфи рассказал Калкину по телефону о персонаже, которого актеру предстоит сыграть, хотя обычно он не раскрывает детали материала.

Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс. Отметим, что Кэти Бейтс – постоянная участница «Американской истории ужасов», пишет Газета Metro.

«Похоже, это та роль, для которой я был рожден», - ответил Калкин.

Сам Мерфи рад, что Калкин оказался в его проекте. Он считает актера очаровательным и интересным человеком, у которого есть душа. В новом сезоне, съемки которого начнутся после снятия ограничений из-за коронавируса, также появятся Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд, Лесли Гроссман и другие актеры.

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