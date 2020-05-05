Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Карен Гиллан из нашумевших "Мстителей" может получить главную роль в предстоящей перезагрузке "Пиратов Карибского моря". Накануне такую информацию обнародовал портал Comicbook. Компания Disney приняла решение не снимать в продолжении кино-эпопеи Джонни Деппа, который в предыдущих четырех частях сыграл главную роль Джека Воробья.

Пока достоверной информации о возможных переговорах между кинокомпанией и представителями Карен Гиллан нет. Предполагается, что актриса сыграет пиратку Ред. По замыслу продюсеров будущей картины, новые части "Пиратов" будут непохожими на первые и женских образов здесь будет больше.