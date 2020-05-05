Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон беременеть

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей. Кейт Миддлтон вынуждена будет выполнять обязанности, от которых отказались Меган Маркл и принц Гарри. Герцоги Сассекские отказались от королевских привилегий и исполнения обязанностей, переехали в Канаду и занялись своей личной жизнью. В Англии даже введен новый термин «Мегзит» («Megxit» образовано от имени Meghan и exit (уход)), что означает уход принца Великобритании и его супруги от королевских должностей. Мнения жителей Британии разделились: одних вдохновил поступок супругов, другие же отнеслись к такому решению с осуждением.

Инсайдеры, приближенные к Кингисеппскому дворцу, сообщили, что привычная жизнь герцогов Кембриджских очень изменилась из-за ухода Маркл и принца Гарри. На королевской паре теперь лежить большая ответственность за сохранение монархии. Королева Елизавета даже запретила Миддлтон беременеть и пропадать от прессы. Супруга принца Уильяма расстроена требованиями Елизаветы II, но Миддлтон не пойдет против королевы.