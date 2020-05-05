45-летняя Навка показала себя без макияжа

45-летняя фигуристка Татьяна Навка показала себя без макияжа и укладки. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала серию снимков, на которых предстала в естественном образе. Фигуристка позирует в спортивной форме при этом обнимая боксерскую грушу в виде человека.

«Милая, я полюбил тебя 10 кг назад», – подписала кадры Навка.

Многие подписчики в комментариях отметили, что спортсменка нечасто появляется без косметики. Некоторые заметили, что Татьяна сильно похудела на самоизоляции и поэтому лишние килограммы ей не повредят, хотя Татьяна сама намекнула на то, что из-за режима самоизоляции у нее появился избыточный вес.

«Таня, какая вы красивая без косметики», «Ну вы словно девочка», «Вы же тростиночка», «У вас всегда все в форме», «Навка такая хорошенькая не накрашенная и накрашенная», – прокомментировали фото фолловеры.

Большинство подписчиков пришли в восторг от того, как спортсменка выглядит в свои 45 лет.

Татьяна Навка уже почти пять лет состоит в браке с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. У супругов подрастает дочь Надежда, пишет Телепрограмма . Сейчас олимпийская чемпионка, как и многие россияне, уже больше месяца находится в самоизоляции. До этого фигуристка была постоянно занята на работе. Ежегодно она создает красочные ледовые шоу и гастролирует. Хотя и сейчас Татьяна не сидит сложа руки - в стенах дома она продолжает тренировки.