45-летняя Навка показала себя без макияжа

View this post on Instagram

"Милая, я полюбил тебя 10 кг назад" ?????? #ТатьянаНавка #юмор #спорт #рубрикаспортоттаттянынавки #актуально #отличноенастроение #тренировки #вздоровомтелездоровыи?дух #артистизм #чувствоюмора #самоизоляцияспользои?