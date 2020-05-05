Девушка с самыми большими губами снова увеличила их

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова обладает одними из самых больших губ в мире, однако она увеличила их снова, чтобы побить рекорд. Девушка начала колоть губы с 20 лет в 2018 году. С тех пор она сделала как минимум 20 инъекций гиалуроновой кислоты. Иванова говорит, что она хочет стать похожей на куклу Барби и побить мировой рекорд по самым большим губам. Известно, что студентка уже потратила около 134 фунтов или 167 долларов на изменения внешности.

Андреа рассказала, что 28 апреля она в очередной сделала инъекцию гиалуроновой кислоты в губы. Студентка отметила, что она не собирается на этом останавливаться. Девушка собирается продолжать изменения в своей внешности, в том числе увеличивать губы.

«Врачи рекомендуют мне остановиться, но я хочу сделать губы еще больше. Мой доктор согласен делать мне еще инъекции, но для этого необходимо подождать как минимум пару месяцев до следующей процедуры. Мне очень нравятся мои новые губы, несмотря на то, что после процедур трудно есть. Возможно, мои губы не самые большие в мире, но точно они одни из самых больших».

Фото и видео девушки подписчики оценили неоднозначно. Одни засыпали ее комплиментами, другие же - не одобрили таких жертв ради рекорда.

Андреа призналась, что с детства мечтала быть похожей на Барби. Однако, пользователи Сети считают, что девушка больше похожа на селезня из мультика Looney Tunes Даффи Дак или на Лох-несское чудовище.

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