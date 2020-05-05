Девушка с самыми большими губами снова увеличила их

Сегодня, 08:41

Анна Морозова

0

Image 16+
Девушка с самыми большими губами снова увеличила их
Обладательница одних из самых больших губ в мире

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова обладает одними из самых больших губ в мире, однако она увеличила их снова, чтобы побить рекорд. Девушка начала колоть губы с 20 лет в 2018 году. С тех пор она сделала как минимум 20 инъекций гиалуроновой кислоты. Иванова говорит, что она хочет стать похожей на куклу Барби и побить мировой рекорд по самым большим губам. Известно, что студентка уже потратила около 134 фунтов или 167 долларов на изменения внешности.

Андреа рассказала, что 28 апреля она в очередной сделала инъекцию гиалуроновой кислоты в губы. Студентка отметила, что она не собирается на этом останавливаться. Девушка собирается продолжать изменения в своей внешности, в том числе увеличивать губы.

«Врачи рекомендуют мне остановиться, но я хочу сделать губы еще больше. Мой доктор согласен делать мне еще инъекции, но для этого необходимо подождать как минимум пару месяцев до следующей процедуры. Мне очень нравятся мои новые губы, несмотря на то, что после процедур трудно есть. Возможно, мои губы не самые большие в мире, но точно они одни из самых больших».

Фото и видео девушки подписчики оценили неоднозначно. Одни засыпали ее комплиментами, другие же - не одобрили таких жертв ради рекорда.

Андреа призналась, что с детства мечтала быть похожей на Барби. Однако, пользователи Сети считают, что девушка больше похожа на селезня из мультика Looney Tunes Даффи Дак или на Лох-несское чудовище.

Ранее сообщалось, что двойник Бузовой, который сделал пластику, оказался мужчиной.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Светлана Бондарчук показала в Сети свою особенную дочь

5-05-2020, 16:14

Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

5-05-2020, 15:16

Стефани Майер заговорила о продолжении саги «Сумерки»

5-05-2020, 14:57

Поклонники не узнают звезду «Великолепного века» Селима Байрактара

5-05-2020, 09:54

Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

4-05-2020, 08:28

66-летний Макаревич женился на молодой иностранке

2-05-2020, 20:13

Врачи Надежды Бабкиной опровергли выписку артистки

30-04-2020, 23:34

Продюсер шоу «Маска» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

30-04-2020, 23:21

ФБК: Елена Малышева владеет особняком в США за 6,4 миллионов долларов

30-04-2020, 20:05

Поклонники Мерьем Узерли пришли в восторг от ее новой прически

30-04-2020, 16:55

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя уличили в плагиате

29-04-2020, 12:35

Располневшая ради роли Кристина Асмус рассказала, как питается

28-04-2020, 15:04

Подольская рассказала о ссорах с Пресняковым

28-04-2020, 13:07

Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного в стихотворении

28-04-2020, 12:26

Телеведущая Маша Малиновская рассказала, как стала жертвой насильника в детстве

27-04-2020, 22:01

Участники шоу «Маска» раскроют зрителям секреты перед финалом

24-04-2020, 15:27

Родные Заворотнюк прокомментировали информацию о лечении актрисы

23-04-2020, 19:01

Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника

23-04-2020, 15:31

Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его родных

23-04-2020, 14:55

Чулпан Хаматова резко ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

23-04-2020, 14:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров