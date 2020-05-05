Девушка с самыми большими губами снова увеличила их

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова обладает одними из самых больших губ в мире, однако она увеличила их снова, чтобы побить рекорд. Девушка начала колоть губы с 20 лет в 2018 году. С тех пор она сделала как минимум 20 инъекций гиалуроновой кислоты. Иванова говорит, что она хочет стать похожей на куклу Барби и побить мировой рекорд по самым большим губам. Известно, что студентка уже потратила около 134 фунтов или 167 долларов на изменения внешности.
Андреа рассказала, что 28 апреля она в очередной сделала инъекцию гиалуроновой кислоты в губы. Студентка отметила, что она не собирается на этом останавливаться. Девушка собирается продолжать изменения в своей внешности, в том числе увеличивать губы.
Фото и видео девушки подписчики оценили неоднозначно. Одни засыпали ее комплиментами, другие же - не одобрили таких жертв ради рекорда.
Андреа призналась, что с детства мечтала быть похожей на Барби. Однако, пользователи Сети считают, что девушка больше похожа на селезня из мультика Looney Tunes Даффи Дак или на Лох-несское чудовище.
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