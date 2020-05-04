Рудковская и Плющенко прокомментировали информацию о психическом расстройстве их сына

Вчера, 22:54

Анна Морозова

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Рудковская и Плющенко прокомментировали информацию о психическом расстройстве их сына
Рудковская и Плющенко

Продюсер Яна Рудковская, супруга фигуриста Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram ответила на информацию о психическом расстройстве ее ребенка, которую предоставил портал Star Hit. Рудковской рассказала, что владельцы издания принесли ей извинения в СМС-сообщении, но материал с сайта не удалили. Продюсер отметила, что это ложная информация и назвала такой поступок издания позором и бесчестием.

4 мая на материал о 7-летнем Александре ответил и его отец Евгений Плющенко. Спортсмен назвал это клеветой и сообщил о намерении наказать виновных. Статья о том, что сын звездной пары якобы болен синдромом Аспергера была опубликована днем ранее.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и выступает в ледовых шоу. При этом ребенок зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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