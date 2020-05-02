Светлана Бондарчук показала в Сети свою особенную дочь

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, модель Светлана Бончарчук показала фотографию их общей дочери, которую пара долго скрывала. На аватарке в Инстаграме она разместила свое совместное фото с дочерью.

"Любовь моя, с днём рождения! Ты самая лучшая девочка на свете!» – подписала фото Светлана Бондарчук.

Поклонники знаменитости пожелали Варе здоровья и всего самого наилучшего.

Дочери звездой пары, Варваре Бондарчук, 5 мая исполнился 21 год.

О девушке известно мало, родители не афишировали ее личность. Только несколько лет назад Светлана Бондарчук рассказала, что Варвара живет за границей, где за ней ухаживают. Есть информация, что у девочки с рождения аутизм и детский церебральный паралич. При этом ее мать не употребляет медицинские диагнозы дочери, называя ее просто "особенная девочка".

После развода Светлана и Федор Бондарчук вместе принимают участие в жизни дочери.