Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

Том Круз и Илон Маск собираются снять фильм в космосе. Эта будет первая в истории кинокартина, действия которой будут происходить за пределами Земли. На сегодняшний день научная фантастика пользуется большой популярностью. Значительно прибавилось количество зрителей такого жанра кино с развитием компьютерных технологий. С помощью графических эффектов создаются очень реалистичные сцены, в которых демонстрируется безвоздушное пространство за пределами Земли.

Однако Том Круз решил проявить оригинальность и снять фильм прямо в космосе. Благодаря этому станет возможным реализация ряда идей, в частности, невесомость будет впервые показана в художественной картине. Помогать продюсеру в реализации проекта будет Илон Маск, глава компании SpaceX, а также NASA, которая накопила большой опыт в создании документальных лент, снятых в космосе. Том Круз снимется в одной из главных ролей в фильме.

Актер любит острые ощущения. Так, он часто выполняет сложные трюки, например, он самостоятельно управлял истребителем в боевике "Лучший стрелок". Поэтому он не упустил возможности стать первопроходцем и воплотить в жизнь новаторскую идею. Информации о названии фильма, который будет сниматься в космосе, пока нет. Известно только, что это не будет очередной частью франшизы "Миссия невыполнима". Также пока неизвестно, когда стартуют съемки.