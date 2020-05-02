Стефани Майер заговорила о продолжении саги «Сумерки»

Автор серии романов «Сумерки» Стефани Майер намекнула на то, что истории о вампирах могут быть продолжены. На официальном сайте писательницы появился таймер с обратным отсчетом. Окончание отсчета времени произойдет 4 мая (14:30 по мск). При этом, никаких объяснений, что это означает, нет. Некоторые поклонники предположили, что таймер связан с анонсом новой книги популярной саги о вампирах.

В 2008 году Майер уже собиралась выпустить продолжение в книге «Солнце полуночи», где основной сюжет велся от лица одного из главных героев — Эдварда Каллена. В Сеть попала часть романа, поэтому автор решила его не публиковать. Недавно Стефани Майер рассказала, что выход новой части саги планируется в августе.