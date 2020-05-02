Поклонники не узнают звезду «Великолепного века» Селима Байрактара. Турецко-иранский актер, ставший популярным после роли евнуха в сериале, заставил вспомнить о себе. После выхода фильма Байрактар возмужал, похорошел и стал звездой Instagram.

«Боже, какой красивый!», «Ого! Не узнаю Сюмбюль-агу!», «В этих глазах утонуть можно», — написали русскоязычные поклонники актера после того, как увидели его свежее фото.

А ведь персонаж, которого Селим Байрактар играл в многосерийном фильме, не выглядел сексуально привлекательным.

Действительно, Селим Байрактар изменился в лучшую сторону: вместо евнуха с гладко выбритым лицом на фото запечатлен мускулистый брутальный мужчина с бородой. Теперь от поклонниц восточному красавцу не спрятаться. Таким образом, благодаря своей яркой внешности Байрактар стал еще одним секс-символом.

Кстати, уже сейчас преданные фанатки в комментариях признаются ему в любви. По словам Селима, он очень рад тому, что снялся в сериале, так как после этого он стал настоящей звездой Турции. Теперь его полюбили и российские зрители.

К слову, Селим Байрактар бывал в России несколько раз и даже выучил несколько русских слов. Знаменитого турка приглашали в прошлом году на международный кинофестиваль в Уфу. Он также посетил Казань на экономическом саммите «Россия – Исламский мир», пишет StarHit.ru . Как-то в интервью актер сказал, что его сердце свободно и тем самым обрадовал многих своих поклонниц.