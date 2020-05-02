Поклонники не узнают звезду «Великолепного века» Селима Байрактара

Сегодня, 09:54

Александр Зуев

0

Image 16+
Поклонники не узнают звезду «Великолепного века» Селима Байрактара
Селим Байрактар

Поклонники не узнают звезду «Великолепного века» Селима Байрактара. Турецко-иранский актер, ставший популярным после роли евнуха в сериале, заставил вспомнить о себе. После выхода фильма Байрактар возмужал, похорошел и стал звездой Instagram.

«Боже, какой красивый!», «Ого! Не узнаю Сюмбюль-агу!», «В этих глазах утонуть можно», — написали русскоязычные поклонники актера после того, как увидели его свежее фото.

А ведь персонаж, которого Селим Байрактар играл в многосерийном фильме, не выглядел сексуально привлекательным.

Действительно, Селим Байрактар изменился в лучшую сторону: вместо евнуха с гладко выбритым лицом на фото запечатлен мускулистый брутальный мужчина с бородой. Теперь от поклонниц восточному красавцу не спрятаться. Таким образом, благодаря своей яркой внешности Байрактар стал еще одним секс-символом.

View this post on Instagram

Recel’giller den birini buldum ??@emel.karakose

A post shared by Selim Bayraktar (@selimbyraktar) on

Кстати, уже сейчас преданные фанатки в комментариях признаются ему в любви. По словам Селима, он очень рад тому, что снялся в сериале, так как после этого он стал настоящей звездой Турции. Теперь его полюбили и российские зрители.

К слову, Селим Байрактар бывал в России несколько раз и даже выучил несколько русских слов. Знаменитого турка приглашали в прошлом году на международный кинофестиваль в Уфу. Он также посетил Казань на экономическом саммите «Россия – Исламский мир», пишет StarHit.ru. Как-то в интервью актер сказал, что его сердце свободно и тем самым обрадовал многих своих поклонниц.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

Вчера, 08:28

66-летний Макаревич женился на молодой иностранке

2-05-2020, 20:13

Врачи Надежды Бабкиной опровергли выписку артистки

30-04-2020, 23:34

Продюсер шоу «Маска» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

30-04-2020, 23:21

ФБК: Елена Малышева владеет особняком в США за 6,4 миллионов долларов

30-04-2020, 20:05

Поклонники Мерьем Узерли пришли в восторг от ее новой прически

30-04-2020, 16:55

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя уличили в плагиате

29-04-2020, 12:35

Располневшая ради роли Кристина Асмус рассказала, как питается

28-04-2020, 15:04

Подольская рассказала о ссорах с Пресняковым

28-04-2020, 13:07

Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного в стихотворении

28-04-2020, 12:26

Телеведущая Маша Малиновская рассказала, как стала жертвой насильника в детстве

27-04-2020, 22:01

Участники шоу «Маска» раскроют зрителям секреты перед финалом

24-04-2020, 15:27

Родные Заворотнюк прокомментировали информацию о лечении актрисы

23-04-2020, 19:01

Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника

23-04-2020, 15:31

Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его родных

23-04-2020, 14:55

Чулпан Хаматова резко ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

23-04-2020, 14:41

Американская рэперша назвала русскую кухню «варварской и крестьянской»

23-04-2020, 12:07

Тимати побрился налысо вслед за Рамзаном Кадыровым

23-04-2020, 09:15

Тяжелобольная Надежда Бабкина в больнице впала в депрессию

22-04-2020, 11:32

Появились официальные данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

22-04-2020, 08:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров