Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

Известная российская актриса Татьяна Васильева, звезда фильма «Увидеть Париж и умереть» (1992 г.в.), сообщила об ухудшении состояния своего здоровья, которое сопровождалось высокой температурой и сильным кашлем.
Актриса вызвала скорую помощь. После осмотра, врачами было принято решение госпитализировать ее в больницу для сдачи теста на COVID-19. Результат оказался положительным. Медики обговаривают дальнейшие действия, относительно госпитализации Татьяны в инфекционное отделение или самоизоляции на дому.
Также Васильева в соцсети рассказала, что происходит сейчас в больницах.
Татьяна Васильева известна по таким кинолентам, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Сваты-6», «Идеальная жертва» и т.д.
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