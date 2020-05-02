Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

Известная российская актриса Татьяна Васильева, звезда фильма «Увидеть Париж и умереть» (1992 г.в.), сообщила об ухудшении состояния своего здоровья, которое сопровождалось высокой температурой и сильным кашлем.

Актриса вызвала скорую помощь. После осмотра, врачами было принято решение госпитализировать ее в больницу для сдачи теста на COVID-19. Результат оказался положительным. Медики обговаривают дальнейшие действия, относительно госпитализации Татьяны в инфекционное отделение или самоизоляции на дому.

«У меня двустороння пневмония… Ну вот этот вирус… Лечусь», - прокомментировала Васильева.

Также Васильева в соцсети рассказала, что происходит сейчас в больницах.

«Больницы переполнены! Я 8 часов часов ждала скорую, потом еще 4 часа ждала результаты КТ. Медики работают без остановки. В больнице кашель стоит оглушающий», - написала актриса в Instagram.

Васильева также призвала своих подписчиков беречь себя и своих родных и оставаться дома.

Татьяна Васильева известна по таким кинолентам, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Сваты-6», «Идеальная жертва» и т.д.