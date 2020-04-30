66-летний Макаревич женился на молодой иностранке

Андрей Макаревич объявил о своей очередной свадьбе. Но свою избранницу он не торопится представлять публике.

Артист уже был трижды женат. Первая супруга – Елена Глазова, с которой он пробыл в браке 3 года. Со второй супругой – Аллой у него родился сын Иван, однако после развода с ней у него закрутился роман с Ксенией Стриж – ведущей радиостанции «Европа Плюс». Но со слов Ксении слухи о романе «сильно преувеличены» - у них были просто близкие отношения.

Затем Макаревич состоял в отношениях с журналисткой и пресс-атташе «Машины времени» Анной Рождественской, которая в 2000 году родила ему дочь Анну. Их роман продлился недолго.

В 2003 году музыкант в третий раз женился на стилисте Наталье Голубь. В этом браке детей не было.

Помимо этого, у Макаревича есть внебрачная дочь, которая родилась в 1975 году. На данный момент она проживает в США и поддерживает отношения с отцом.

После 10 лет холостяцкой жизни Андрей вновь женился. Имя своей новой избранницы он решил сохранить в тайне.

«Свезло дураку. Я женился недавно… Я очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни», - обозначил народный артист РФ в интервью «Радио Свобода».

Андрей Макаревич также пробует себя как телеведущий и писатель. В прошлом году лидер группы «Машина времени» запустил YouTube-версию своего некогда популярного шоу «Смак». 25 лет программа транслировалась на «Первом канале», но весной 2018 она была закрыта. Суть передачи осталась прежней: ведущий вместе с приглашенной звездой готовит несколько блюд и разговаривает с ней на разные темы. Среди гостей уже приняли участие Иван Ургант, Настасья Самбурская, Агата Муцениеце, Ксения Собчак, Найк Борзов и другие.