Врачи Надежды Бабкиной опровергли выписку артистки

Вчера, 23:34

0

Image 16+
Врачи Надежды Бабкиной опровергли выписку артистки

Сотрудники больницы, в которой проходит лечение народная артистка России Надежда Бабкина, возмущены слухами о ее выписке.

По информации от медработников, которую они предоставили СМИ: «Бабкина сейчас в обычной палате, но никаких разговоров о том, чтобы отпустить ее домой, не ведется. Коронавирус вылечили, осталось разобраться с пневмонией». 

Более того, артистка пока не ходит, но зато может самостоятельно питаться. Она еще достаточно слаба и остается под строгим контролем врачей.

В прошедший вторник возлюбленный певицы рассказал, что Надежду скоро выпишут и что она будет дома дней через 7-10. 

Напомним, народная артистка оказалась в больнице 6 апреля и в течение нескольких дней пробыла в искусственной коме. Представитель Бабкиной уверял, что коронавируса у нее не обнаружили. В то же время некоторые СМИ, ссылаясь на осведомленный источник из этого медучреждения, писали о двухсторонней пневмонии, вызванной "короной" у артистки.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Участники шоу «Маска» раскроют зрителям секреты перед финалом

24-04-2020, 15:27

Родные Заворотнюк прокомментировали информацию о лечении актрисы

23-04-2020, 19:01

Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника

23-04-2020, 15:31

Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его родных

23-04-2020, 14:55

Чулпан Хаматова резко ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

23-04-2020, 14:41

Американская рэперша назвала русскую кухню «варварской и крестьянской»

23-04-2020, 12:07

Тимати побрился налысо вслед за Рамзаном Кадыровым

23-04-2020, 09:15

Тяжелобольная Надежда Бабкина в больнице впала в депрессию

22-04-2020, 11:32

Появились официальные данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

22-04-2020, 08:49

Николай Трубач рассказал о секрете с Борисом Моисеевым

21-04-2020, 21:08

Звезда Playboy Эшли Мэттингли покончила с собой в 33 года

21-04-2020, 16:44

Регина Тодоренко расплакалась из-за Влада Топалова на шоу «Маска»

21-04-2020, 14:30

Максим Галкин из-за коронавируса держит Аллу Пугачеву в замке взаперти

20-04-2020, 16:45

Звезды мирового шоу-бизнеса провели онлайн-концерт в поддержку врачей

19-04-2020, 23:19

Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына

19-04-2020, 17:48

Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева назвала необычное имя дочери

19-04-2020, 14:08

Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман России

18-04-2020, 18:15

Актриса Марина Коняшкина заразилась коронавирусом

18-04-2020, 14:20

Развод с Прилучным приносит доход Агате Муцениеце

18-04-2020, 13:19

Поклонники рассекретили имя возлюбленной Александра Гудкова

18-04-2020, 08:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров