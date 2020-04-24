Врачи Надежды Бабкиной опровергли выписку артистки

Сотрудники больницы, в которой проходит лечение народная артистка России Надежда Бабкина, возмущены слухами о ее выписке.

По информации от медработников, которую они предоставили СМИ: «Бабкина сейчас в обычной палате, но никаких разговоров о том, чтобы отпустить ее домой, не ведется. Коронавирус вылечили, осталось разобраться с пневмонией».

Более того, артистка пока не ходит, но зато может самостоятельно питаться. Она еще достаточно слаба и остается под строгим контролем врачей.

В прошедший вторник возлюбленный певицы рассказал, что Надежду скоро выпишут и что она будет дома дней через 7-10.

Напомним, народная артистка оказалась в больнице 6 апреля и в течение нескольких дней пробыла в искусственной коме. Представитель Бабкиной уверял, что коронавируса у нее не обнаружили. В то же время некоторые СМИ, ссылаясь на осведомленный источник из этого медучреждения, писали о двухсторонней пневмонии, вызванной "короной" у артистки.