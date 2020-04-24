Продюсер шоу «Маска» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Вчера, 23:21

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Продюсер шоу «Маска» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Генеральный продюсер "Вайт Медиа" Юлия Сумачева сообщила, что шоу "Маска" ждет продолжение и новые герои. Второй сезон данного шоу выйдет следующей весной. Сумачева рассказала, что рейтинги шоу "Маска" превзошли все ее ожидания. Но точной даты выпуска второго сезона пока никто не может назвать.

"В Америке после ряда выпусков утвердили сразу несколько новых сезонов. В Корее "Маска" выходит раз в год. Мы же будем смотреть по ситуации. Но, скорее всего, новый сезон будет следующей весной", - подчеркнула Сумачева. 

Напомним, что в первом сезоне в составе жюри были: Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко. Как сказала Юлия, состав жюри не поменяется. Участники, конечно же, будут новые, ведь некоторые артисты не смогли принять участия в шоу из-за плотного графика. Например, Сергей Лазарев был гостем передачи, так как во всех выпусках он не смог снятся в силу своей занятости. 

Но основной "изюминкой" шоу являются великолепные костюмы, которые, несмотря на свое неудобство, производили на сцене фурор и прекрасное зрелище. Как отметила Сумачева, в каждом костюме встроен специальный микрофон, который позволяет звукорежиссеру в режиме реального времени совершать различные манипуляции с голосом. Но во время выступлений голоса артистов не меняли - это все была работа вокалистов. 

"Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей. Никаких технологий не применялось", - объяснила Юлия.
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