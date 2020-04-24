ФБК: Елена Малышева владеет особняком в США за 6,4 миллионов долларов

Сегодня, 20:05

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ФБК: Елена Малышева владеет особняком в США за 6,4 миллионов долларов

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева купила особняк в Нью-Джерси стоимостью 6,4 миллиона долларов. Сделка состоялась еще в 2016 году. По курсу на тот период это было около 430 миллионов рублей. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) привел доказательства - договор купли-продажи, где внизу стояла подпись телеведущей. Известно, что помимо дома Малышева приобрела в том же году и две квартиры в центре Нью-Йорка на Манхэттене стоимостью 4,2 миллиона долларов каждая и площадью по 110 квадратных метров. Предполагается, что они были куплены для обоих сыновей телеведущей - Юрия и Василия. 

Особняк Малышевой находится на берегу реки Гудзон на площади 1 га. Его площадь составляет 1100 квадратных метров, есть 21 комната. Дом сделан в стиле барокко. На первом этаже расположены столовая и  огромная гостинная с мраморным камином и двумя золотыми львами по бокам. Согласно сведениям ФБК, в особняке проживает 32-летний сын Малышевой Юрий. Закончив резидентуру, он работает в одном из госпиталей Нью-Йорка.

У зрителей возник вопрос, на какие деньги семья Малышевых всё это приобрела. Подписчики сомневаются, что это накопления от доходов ее деятельности. Они считают, что капитал Малышева "сколотила" благодаря "Первому каналу". Люди возмущены и требуют, чтобы ее уволили с канала. А обычно красноречивая Елена Васильевна никак не комментирует данную ситуацию, не выходит в прямой эфир в своем Instagram и закрыла комментарии под свежим постом.

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