Поклонники Мерьем Узерли пришли в восторг от ее новой прически

Сегодня, 16:55

Александр Зуев

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Поклонники Мерьем Узерли пришли в восторг от ее новой прически

Поклонники турецко-немецкой актрисы и модели Мерьем Узерли пришли в восторг от ее «высокой» прически. Они увидели свою любимицу в новом образе на свежем снимке, которым актриса поделилась в соцсетях. Подписчики 36-летней звезды сериала «Великолепный век» выразили желание чаще видеть ее в этом образе и высказали свое восхищение прекрасным обликом актрисы.

Известно, что Мерьем Узерли начала актерскую карьеру в возрасте 5 лет, когда она впервые вышла на сцену детского театра.

Участие в проекте «Великолепный век» стало звездным часом Мерьем. После выхода сериала в молодую артистку влюбилась вся страна, пишет rusturkey.com. В Турции Мерьем сразу же завоевала звание эталона женской красоты. Восточную красавицу поставили в один ряд со звездами национального кинематографа.

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