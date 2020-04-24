Поклонники Мерьем Узерли пришли в восторг от ее новой прически

Поклонники турецко-немецкой актрисы и модели Мерьем Узерли пришли в восторг от ее «высокой» прически. Они увидели свою любимицу в новом образе на свежем снимке, которым актриса поделилась в соцсетях. Подписчики 36-летней звезды сериала «Великолепный век» выразили желание чаще видеть ее в этом образе и высказали свое восхищение прекрасным обликом актрисы.

Известно, что Мерьем Узерли начала актерскую карьеру в возрасте 5 лет, когда она впервые вышла на сцену детского театра.

Участие в проекте «Великолепный век» стало звездным часом Мерьем. После выхода сериала в молодую артистку влюбилась вся страна, пишет rusturkey.com . В Турции Мерьем сразу же завоевала звание эталона женской красоты. Восточную красавицу поставили в один ряд со звездами национального кинематографа.