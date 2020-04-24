Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя уличили в плагиате

Бывшего солиста группы MBAND Анатолия Цоя, который стал победителем шоу «Маска», обвинили в плагиате. Как оказалось, его кавер на песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» является копией кавера белорусской певицы PALINA. Ее версия исполнения была опубликована в прошлом году, но, так как это кавер, контент был не защищен. Певица понимает, что не может предъявить обвинения Цою и шоу, но в соцсетях PALINA призналась, что ей очень обидно.

«Обидно, что у большой дружной команды хорошо спродюсированного артиста, у крупного телевизионного канала даже не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу», - написала девушка в Instagram.

Певица считает, что Цой мог бы упомянуть, у кого позаимствовал композицию. Также он мог выразить ей благодарность на электронную почту. PALINA удивлена тем, что музыканты Анатолия Цоя просто скопировали аранжировку. Palina также упомянула, что на создание этого кавера она потратила более ста часов. Конечно же, певица не будет подавать в суд на Цоя, так как прав на композицию у нее нет, но хотела бы получить хотя бы благодарность за свою работу, пишет Super.ru .

Напомним, что в шоу «Маска» артисты выходят на сцену переодетыми в костюмы. Например, Цой выступал в костюме льва. А члены жюри должны угадать, кто скрывается под маской.