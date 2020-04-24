Располневшая ради роли Кристина Асмус рассказала, как питается

Сегодня, 15:04

Анна Морозова

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Располневшая ради роли Кристина Асмус рассказала, как питается
Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус пару месяцев назад радостно сообщила поклонникам о том, что в ее жизни наступил новый, очень приятный период.

«У меня сейчас самый классный и желанный период. Нет, это не беременность. Мне нужно набрать вес для роли. То есть 18-разовое не раздельное, максимально жирное, вредное и вкусное питание. В общем, все привычное меню мужа. Так что, если на моей странице появятся толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, а легальный жор. Калории, я жду вас», — пояснила Асмус.

Актриса должна была сниматься в фильме «Булки» режиссёра Олега Асадулина. Однако неожиданно наступила пандемия и объявили карантин, поэтому съемки отложены на неопределенный период. Привычка есть много калорийной еды у Кристины осталась, при этом, она, как и большинство людей на самоизоляции, теперь постоянно сидит дома и ест. Еще и любимый Гарик Харламов подталкивает своим образом питания к обжорству.

«Памагити!!!! Раньше я страдала от ночного обжорства. Сейчас я объедаюсь утром, днём, вечером и ночью. И это в перерывах между обычной трапезой. Последний прием пищи у меня в час ночи, и я съедаю двойную порцию. Так как я сейчас ложусь спать в 5 утра, то в 3 часа ночи я снова голодная. Иду на кухню за кусочком колбасы, а в результате съедаю 60 бутербродов. Я уже не хочу есть мюсли, брокколи и т.п. Я хочу макароны, картошечку, хлеб и колу. Как остановить затянувшийся читмил? Или хотя бы перейти на 7-разовое питание?» — взвывает к помощи подписчиков звезда.

Многие не верят, что у Асмус может быть лишний вес, а новых фото в ее соцсетях нет.

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