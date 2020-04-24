Подольская рассказала о ссорах с Пресняковым

Наталья Подольская и Владимир Пресняков живут вместе уже 15 лет. Они редко ссорились, однако в условиях самоизоляции конфликты знаменитостей участились. 37-летняя певица призналась, что находиться со своим супругом на одной территории круглосуточно очень сложно. Поэтому они с Пресняковым решили днем заниматься каждый своими делами, а вечером поводить время вместе.
Она отметила, что бытовые конфликты у них бывают редко, потому что они четко разделяют домашние обязанности.
Пресняков занимается вызовами сантехников и электриков, рассказала звезда. Она отметила, что благодаря карантину в их семье появились новые традиции.
Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков-младший помог супруге Наталье Подольской привести в порядок волосы. Он сам покрасил супруге волосы в рыжий цвет. Примеряв на себя роль стилиста, Пресняков доказал, что он хороший муж.
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