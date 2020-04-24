Подольская рассказала о ссорах с Пресняковым

Наталья Подольская и Владимир Пресняков живут вместе уже 15 лет. Они редко ссорились, однако в условиях самоизоляции конфликты знаменитостей участились. 37-летняя певица призналась, что находиться со своим супругом на одной территории круглосуточно очень сложно. Поэтому они с Пресняковым решили днем заниматься каждый своими делами, а вечером поводить время вместе.

«Мы с Володей начали тявкаться из-за мелочей. Иногда мы расходимся по разным комнатам, чтобы побыть в одиночестве. Так нам удается соскучиться друг по другу», — поделилась певица.

Она отметила, что бытовые конфликты у них бывают редко, потому что они четко разделяют домашние обязанности.

«Володя, например, не моет сам посуду, и я его не заставляю. Он не делал этого до встречи со мной, поэтому я и не буду его заставлять», — говорит Подольская.

Пресняков занимается вызовами сантехников и электриков, рассказала звезда. Она отметила, что благодаря карантину в их семье появились новые традиции.

«Я встаю в 08:30, бужу сына. Мы обнимаемся, читаем утреннюю молитву, чистим зубы. Потом сыном занимается няня, а я еще пару часов сплю. Днем с сыном я. Также мы с Володей вместе поем и записываем музыкальные видео. По вечерам мы укладываем сына спать и смотрим сериалы»,— рассказала певица.

Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков-младший помог супруге Наталье Подольской привести в порядок волосы. Он сам покрасил супруге волосы в рыжий цвет. Примеряв на себя роль стилиста, Пресняков доказал, что он хороший муж.