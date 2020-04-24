Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного в стихотворении

Сегодня, 12:26

Анна Морозова

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Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного в стихотворении
Разрыв Агаты Муцениеце и Прилучного

Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram стих о любви. Поклонники были весьма удивлены наличию в нём упоминания о Прилучном. В стихотворении модель просит его простить ее.

Совсем недавно Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение мужа. Теперь же она признается Прилучному в любви с просьбой о прощении. В стихотворении девушка пишет о том, что она его подвела. Ранее знаменитости сообщили поклонникам, что они разводятся и живут отдельно. Потом, во время объявления пандемии коронавируса, они снова сошлись.

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Письмо пишу Тебе.. Моему - мужу Бывшему ... Родному - но Не моему .. Честнейшее послание Букв - признание.. Никогда - оно Прочитано Не будет! Не дойдёт, До адресата ... Почему? Да потому ... Ты - Паша Я - Агата! Границ души Друг друга Мы - нонграта! Хотя.. Если представить Что, умру Вот прям сейчас На век усну.. Я, Сразу напишу - И позвоню.. Я, буду плакать.. Никого, не осужу.. Я лишь признаюсь В том, что очевидно Хотя б себе, Тебе, не знаю? Мне, тебя не видно.. Ну, раз уж помираю То, не стыдно, Даже, если ошибаюсь. Лежу в гробу и улыбаюсь Я, Улыбаясь - каюсь.. Нам - признаюсь, Чесно! На духу Что, оступаюсь Ошибаюсь Маясь - каюсь.. Эту чепуху.. Не замечаю, честно!?! Я - не знаю!!! Как надо жить? Кому служить? Любить? Родить? Дитё - растить? Хорошей быть? Или не быть? С карьерой, что? Остановить? Я, провалила - все! Но все - не важно... Когда стоит - она Отважно Так близко, Рядышком с тобой.. Во тьме Холодная... С косой.. Быстрее... Чтоб, не опоздать Чтобы, успеть Тебе сказать Пока, я здесь Пока, могу Наперевес Всему - тому! Люблю.. Тебя люблю.. Всегда, везде Назло всему... Прости меня.. Я - подвела Прости меня ... Что не смогла Прости Что не уберегла.. Прости Что первой, не пришла прости.. И слёзы отпусти.. Не злись.. Не думай, не вини.. Теперь - живи.. И Полети.. Другую душу полюби Но помни Веру - береги И не молчи.. И если хочешь? Говори!!!! Ну все.. прощай .. Я вижу их.. Лучи любви.. Они Прилучные.. Мои....

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В результате у них произошел раздор. Муцениеце рассказала, что Прилучный выпил много алкоголя и выгнал ее вместе с детьми из дома. Также девушка утверждает, что супруг поднял на нее руку. Модель сообщила, что она против любого насилия. Сам же Прилучный отрицает свою вину.

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