Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного в стихотворении

Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram стих о любви. Поклонники были весьма удивлены наличию в нём упоминания о Прилучном. В стихотворении модель просит его простить ее.

Совсем недавно Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение мужа. Теперь же она признается Прилучному в любви с просьбой о прощении. В стихотворении девушка пишет о том, что она его подвела. Ранее знаменитости сообщили поклонникам, что они разводятся и живут отдельно. Потом, во время объявления пандемии коронавируса, они снова сошлись.

В результате у них произошел раздор. Муцениеце рассказала, что Прилучный выпил много алкоголя и выгнал ее вместе с детьми из дома. Также девушка утверждает, что супруг поднял на нее руку. Модель сообщила, что она против любого насилия. Сам же Прилучный отрицает свою вину.