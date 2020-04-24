Телеведущая Маша Малиновская рассказала, как стала жертвой насильника в детстве

Вчера, 22:01

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Телеведущая Маша Малиновская рассказала, как стала жертвой насильника в детстве

Популярная телеведущая и модель Маша Малиновская поведала своим подписчикам историю о том, что в детстве вместе со своей подругой была изнасилована. Тогда это был ее первый сексуальный опыт. После того как насильники надругались над школьницами, они просто выбросили их на обочину.

В последние дни в Интернете не умолкает скандальная история с Региной Тодоренко, которая некорректно высказалась насчет домашнего насилия считая, что женщина сама провоцирует на это мужчину. Не сдержалась от комментария на этот счет и Маша Малиновская. Эта тема ее сильно затронула, и она решила поведать свою жуткую историю.

"Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего, чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес. Почему это произошло? Потому что его в детстве не научили и ему осталось только действие?" - призналась Маша.
Она решила связать свои мысли со словами Тодоренко: "Я вот много раз задавалась вопросом, а что я сделала для того, чтобы он меня не бил и не насиловал? И поняла что. Я просто не смогла вырваться и убежать. Поэтому я хочу сказать: Регина, ты ТП!", - заключила Маша Малиновская и добавила в текст телефон службы доверия для женщин, подвергшихся бытовому насилию.
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