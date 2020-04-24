Анна Кошмал заявила, что не общается с актерами «Сватов-7»

Сегодня, 12:37

Анна Морозова

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Анна Кошмал заявила, что не общается с актерами «Сватов-7»
Анна Кошмал

О том, что она больше не общается с коллегами по сериалу «Сваты» Анна Кошмал рассказала на своей странице в Instagram. Анна рассказала, что несмотря на то, что есть возможность связываться с бывшими коллегами по цеху, она с ними не общается с тех пор, как съемочная группа была свернута. Актриса поделилась, что она давно не общалась ни с сериальными близнецами Никитой и Вероникой, ни со своей сериальной подругой Катей.

«На съемочной площадке мы дружим и поддерживаем друг друга. Сейчас меня ничего не связывает с другими актерами», - отметила Кошмал.

Актриса выразила свою благодарность Федору Добронравову и режиссеру Андрею Яковлеву за то, что они дали ей «путевку» в кино. О дате выхода «Сватов 7» пока ничего неизвестно. Съемки сериала перенесены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

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