10-летняя российская актриса Марта Тимофеева подписала контракт в Голливуде

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева, известная по ролям в телесериалах "Психологини", "Оптимисты", "Гоголь" и "Звоните Дикаприо!" отправилась в Голливуд.

Она исполнит одну из главных ролей в новом американском сериале "Тайное общество мистера Бенедикта". Сюжет данного проекта написан по мотивам одноименного сборника из четырех книг Трентона Ли Стюарта. Авторы сценария - Мэтт Манфреди и Фил Хэй. Эта история о четырех талантливых сиротах - Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс, которые завербованы меценатом (Хейлом) для исполнения тайной миссии. Марте досталась роль Констанс - маленькой и умной девочки с непростым характером.

Кроме Тимофеевой в этом проекте будут сниматься и такие юные актеры, как Мистик Иншо, Эмми де Оливейра и Сет Карр. А также Тони Хейл, Райан Херст, Кристен Шаал, Мааме Яа Боафо и Гия Сандху. По плану съемки должны начаться в 2020 году.

На данный момент в списке Марты Более 40 ролей в кинокартинах и телепроектах, среди которых такие фильмы: "Сестренка", "Время первых". Опыт работы в Голливуде Тимофеева уже имеет: в 2018 году в фильме "Добро пожаловать в Мёрси" она сыграла небольшую роль.

Как отметили представители Марты, если бы не пандемия, то съемки были бы уже в самом разгаре.