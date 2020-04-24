Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам

Сегодня, 15:09

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Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам

Ксению Собчак буквально засыпали гневными комментариями. А все из-за того, что 38-летняя звезда опубликовала в Instagram фото в достаточно скромной одежде и написала, что каждые выходные она вместе с командой добровольцев раздает гуманитарную помощь всем пострадавшим из-за карантина пенсионерам.

"По выходным всей нашей компанией мы продолжаем волонтерить с программой МыВМЕСТЕ. И вас призываю к этому!!! Давайте помогать тем, кто рядом, и кому рискованнее, чем нам выходить из дома!" - написала в своем блоге Собчак.
Однако подписчики не поверили в искренность ее намерений: "Такие вещи любят тишину. Сделал - забудь!", "Все ради хайпа, все ради бабла?", "Тошнит уже смотреть на эту псевдопомощь!" - упрекали звезду комментаторы.

Многие считают, что это всё постановочная помощь. Но некоторые похвалили Собчак в ее стараниях помочь нуждающимся.

Ранее Ксения Собчак выступала против раздачи денег россиянам и обратилась к власти РФ поддерживать бизнес. С ее слов, люди деньги "просто проедят", а "бизнес тем временем будет разрушен".

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