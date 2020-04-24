Брат Кузьмина объяснил, почему от певца ушла Пугачева

Сегодня, 14:20

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Брат Кузьмина объяснил, почему от певца ушла Пугачева

Брат известного музыканта Владимира Кузьмина Александр рассказал, почему его брату не удалось создать семью с Аллой Пугачевой. Поведал об этом он на съемках телепередачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Со слов Александра, Владимиру не удалось построить крепкие отношения с примадонной из-за своего легкомысленного поведения.

64-летний Владимир Кузьмин был женат несколько раз, а бурных романов у него было еще больше, и один из них с самой примадонной российской эстрады.

В 80-е между двумя артистами вспыхнули чувства. У них закрутился бурный роман, и казалось, что дело идет к свадьбе. Но продолжалось это недолго. Спустя год Пугачева и Кузьмин расстались. Александр объяснил, что на тот момент его брат не обладал теми качествами, которые необходимы для создания семьи. 

"Алла - конкретный человек. Ей нужно понимать: ты есть рядом или тебя нет."

Но есть и обратная сторона  романа между Кузьминым и Пугачевой - Владимир стал "любимчиком" среди фанатов примадонны, которые приходили на его концерты.

Также Александр отметил, что ему очень жаль бывшую любовницу брата Светлану, которую он бросил и вернулся к бывшей жене Екатерине Трофимовой. Он считает, что Екатерина вернулась к Владимиру только из-за денег.

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