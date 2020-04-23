«Холостяк» Антон Криворотов случайно в соцсети показал свою избранницу

Главный герой шоу "Холостяк" на ТНТ Антон Криворотов случайно раскрыл имя победительницы в своем Instagram. Своим поведением он ставит под угрозу рейтинги телеканала.

Впервые за семь сезонов в телепроекте принял участие врач-стоматолог, а не звезда шоу-бизнеса. Это уже был риск со стороны редакторов, но провал был неизбежен после того, как у зрителей пропала интрига.

Искра между главным героем и Барбарой Пино стала заметна многим. Своим поведением Антон лишь подчеркнул очевидность финального выбора.

Криворотов опубликовал фото в Stories своего аккаунта Instagram, на котором он позирует в солнцезащитных очках. В них же фанаты и заметили отражение силуэта женщины, в котором и узнали Барбару. Теперь поклонники подозревают, что именно с ней стоматолог и продолжил встречаться после проекта.

Не оставляет равнодушным и тот факт, что еще во время съемок Антон связался с бывшим мужем кубинки. По мнению поклонников, это говорит о серьезности намерений мужчины. Однако Барбара не оценила этот поступок и разозлилась на Криворотова. Даже планировала покинуть проект.

"Он знал, как сложно я расставалась с мужем. Это слишком личное, ему не стоило сюда лезть. Я была в шоке. Но когда он уговаривал меня остаться, я поняла, что мои чувства сильнее злости", - рассказала Барбара.

Известно, что позже Антон организовал тайное романтическое свидание, которое и помогло ему вернуть девушку. Но сам "Холостяк" заявляет, что окончательный выбор еще не сделан, так как на проекте есть еще 10 девушек. Но после доказательств закулисной связи между участниками шоу, есть вероятность того, что ТНТ остановит съемки седьмого сезона.