Тимати прошелся по Собчак и назвал ее никудышной журналисткой, упрекнув в хайпе

Сегодня, 13:20

Ольга Громова

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Тимати прошелся по Собчак и назвал ее никудышной журналисткой, упрекнув в хайпе

Недавно Ксения Собчак, заскучавшая на самоизоляции, раскритиковала прямой эфир Тимати и Ивлеевой, где репер проколол себе губу, а блогерша написала картину голой грудью. Журналистка не сдержалась и заявила, что все, что ей довелось увидеть, можно назвать двумя словами - абсурдом и деградацией.

Тимати подобное возмутило. Он долго в карман за словом не лез и тут же прошелся по Собчак. Тем более, что и повод подвернулся.

В своем Instagram он рассказал, как вскоре после эфира к нему обратились помощники Собчак и попросили принять участие в «Док-ток» на Первом канале. По мнению музыканта, это верх лицемерия.

У Собчак, по его мнению, репутация далеко не безупречная, а журналистка из нее вообще никудышная. По крайней мере, до уровня Познера и Дудя явно не дотягивает, хотя очень хочет быть в высшей лиге.

«Тебе нужен хайп гораздо больше других, ты же маленький вампир. Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу. Ну просто признайся, что тебе нужно внимание и цитируемость и плюс чуть обиды на меня. Брось ты это», - написал музыкант у себя на страничке.

Тимати посоветовал Ксении забыть о скандалах и о хайпе, уделив внимание качественному контенту.

«Живи своей жизнью и покажи нам всем, как ты можешь вывозить самостоятельные программы о реальных интересных вещах в мире, как это делает Дудь», - заключил он.

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