Участники шоу «Маска» раскроют зрителям секреты перед финалом

Сегодня, 15:27

Анна Морозова

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Участники шоу «Маска» раскроют зрителям секреты перед финалом

В воскресенье, 26 апреля, в эфире программы "Новые русские сенсации" участники шоу "Маска" расскажут секрет популярности шоу и покажут, что осталось за кадром.

Два месяца телезрители наблюдали за судьбами участников проектов. Уже в это воскресенье участники снимут маски. В этом спецвыпуске зрители узнают, кто хотел отобрать у НТВ хит The Masked Singer, кто мог быть приглашен на съемки и как формировалось жюри. Так, в состав жюри популярного шоу "Маска" входили такие звезды шоу-бизнеса, как Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия и Гарик Мартиросян.

В проекте участвовали 12 знаменитостей, среди которых были певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены. В финал вышли четыре участника – Лев, Волк, Попугай и Олень. В воскресенье персонажи снимут свои маски. За 8 выпусков телешоу герои и гости спели 72 композиции и дали 144 подсказки. На финале шоу будет продемонстрирован путь каждого финалиста. Также станет известно, кто из 12 участников запутал жюри и остался анонимным. Этот герой и станет победителем российского шоу.

Ранее сообщалось, что участники шоу "Маска" рискуют заплатить большой штраф за раскрытие секретов.

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