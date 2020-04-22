Родные Заворотнюк прокомментировали информацию о лечении актрисы

Близкие актрисы долгое время ничего не говорили о ее состоянии. Однако после опубликованной недавно ложной информации, они все-таки решили поделиться некоторыми подробностями.

"Нам стали задавать вопросы о лекарственном препарате кейтруда, который, судя по информации в СМИ, принимает Анастасия. Люди спрашивают, насколько он эффективен. Мы заявляем, что НЕ знакомы с этим лекарственным средством и НЕ можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо данные о его эффективности", — написали родственники на странице в соцсети Инстаграм, созданной для поддержки актрисы.

Они призвали подписчиков не верить таким сообщениям и тщательно проверять информацию, касаемую здоровья.

Накануне в СМИ сообщалось, что врачи решили, что актриса уже может обходиться без круглосуточного медицинского наблюдения и отпустили ее домой. Некоторые журналисты распространяли данные о лечении Заворотнюк.

Информация о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна, появилась в августе 2019 года. В некоторых источниках сообщалось, что у нее рак мозга. Близкие актрисы длительное время не рассказывали о ее состоянии, однако позже все же подтвердили, что она действительно находится на лечении. Родственники сообщили, что у артистки глиобластома (опухоль головного мозга).