Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника

Любовь Успенская, вокруг имени которой то и дело вспыхивают скандалы, разругалась с племянником. Еще недавно вся страна обсуждала отношения королевы шансона с ее дочерью, Татьяной Плаксиной, которая после громких признаний на телешоу уехала жить в Америку к отцу. После отъезда дочери Успенская пустила в свой особняк названного племянника Ролана, который является руководителем фан -клуба артистки. Известно, молодой человек явно имеет проблемы со здоровьем. Успенская не только приютила родственника, но и выделила ему комнату дочери. Хозяйка дома готовила вкусные обеды для племянника и даже самостоятельно стригла ему волосы.

И вот певица выставила Ролана из роскошного четырехэтажного особняка. Как ей стало известно, парень жил в ее доме и предательски сливал всю личную информацию о своей знаменитой тетушке ее фан клубу. Такого удара в спину Успенская от парня, которому она сделала столько добра, явно не ожидала. Теперь же бедный родственник звезды собирается улететь в Нью-Йорк, однако каким образом он планирует оказаться за океаном в период пандемии коронавируса, неясно.

Таким образом, после разрыва отношений с дочерью Успенская переживает новый скандал. Сегодня звезда предпочитает вести закрытый образ жизни и не распространяется о своих семейных неурядицах.