Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника

Сегодня, 15:31

Александр Зуев

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Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника
Любовь Успенская

Любовь Успенская, вокруг имени которой то и дело вспыхивают скандалы, разругалась с племянником. Еще недавно вся страна обсуждала отношения королевы шансона с ее дочерью, Татьяной Плаксиной, которая после громких признаний на телешоу уехала жить в Америку к отцу. После отъезда дочери Успенская пустила в свой особняк названного племянника Ролана, который является руководителем фан -клуба артистки. Известно, молодой человек явно имеет проблемы со здоровьем. Успенская не только приютила родственника, но и выделила ему комнату дочери. Хозяйка дома готовила вкусные обеды для племянника и даже самостоятельно стригла ему волосы.

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С карантином у меня в доме строго! Никого не впускаю и никого не выпускаю?? И когда сегодня моему племяннику @912rolan, понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала ??? Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тёти Успенской ???? Такое, между прочем, не каждому дано;) Тем более опыт стрижек у меня уже был, натренировалась на @pacha_tati ??? Одно могу сказать точно! С такой как я, не пропадёшь ?? ? #успенская #style #quarantine #стилист #парикмахер #стрижка #love #надому

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И вот певица выставила Ролана из роскошного четырехэтажного особняка. Как ей стало известно, парень жил в ее доме и предательски сливал всю личную информацию о своей знаменитой тетушке ее фан клубу. Такого удара в спину Успенская от парня, которому она сделала столько добра, явно не ожидала. Теперь же бедный родственник звезды собирается улететь в Нью-Йорк, однако каким образом он планирует оказаться за океаном в период пандемии коронавируса, неясно.

Таким образом, после разрыва отношений с дочерью Успенская переживает новый скандал. Сегодня звезда предпочитает вести закрытый образ жизни и не распространяется о своих семейных неурядицах.

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