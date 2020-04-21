Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его родных

Сегодня, 14:55

Александр Зуев

0

Image 16+
Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его родных
Надежда Бабкина

Надежда Бабкина еще до госпитализации заразила коронавирусом личного водителя, а тот успел передать инфекцию своим близким. Эту болезнь обнаружили у мужчины, его жены и сына. Напомним, что Надежда Бабкина оказалась на больничной койке из-за подозрения на коронавирус 1 апреля. У певицы диагностировали двустороннюю пневмонию. К этому времени пациентку уже сняли с аппаратов искусственной вентиляции легких, но она еще остается в госпитале, поскольку есть риск возникновения побочных эффектов, ведь заслуженной артистке уже 70 лет.

Главное, что певица уже идет на поправку, а о состоянии ее водителя и его родственников ничего не известно. А вот историк моды Александр Васильев не считает, что в его заражении виновата Бабкина, так как в тот период он общался со многими людьми. Но телеведущий не исключает и такого варианта событий. Заметим, что у других ведущих шоу «Модный приговор» симптомов коронавируса нет.

Также Васильев рассказал, что в больнице в Коммунарке к нему относились крайне уважительно и выделили отдельную просторную палату. По словам телеведущего, врачи навещали его несколько раз в день. А вот другим пациентам, повезло не так сильно, пишет StarHit.ru.

Главного модника страны лечили химией, таблетками, ставили ему капельницы, благодаря чему появилась положительная динамика.

Телеведущему провели два МРТ и сканирование легких. Васильев выразил благодарность врачам и заявил, что он очень рад, что легко отделался - достаточно быстро выкарабкался из неприятной ситуации.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Тяжелобольная Надежда Бабкина в больнице впала в депрессию

Вчера, 11:32

Появились официальные данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 08:49

Николай Трубач рассказал о секрете с Борисом Моисеевым

21-04-2020, 21:08

Звезда Playboy Эшли Мэттингли покончила с собой в 33 года

21-04-2020, 16:44

Регина Тодоренко расплакалась из-за Влада Топалова на шоу «Маска»

21-04-2020, 14:30

Максим Галкин из-за коронавируса держит Аллу Пугачеву в замке взаперти

20-04-2020, 16:45

Звезды мирового шоу-бизнеса провели онлайн-концерт в поддержку врачей

19-04-2020, 23:19

Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына

19-04-2020, 17:48

Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева назвала необычное имя дочери

19-04-2020, 14:08

Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман России

18-04-2020, 18:15

Актриса Марина Коняшкина заразилась коронавирусом

18-04-2020, 14:20

Развод с Прилучным приносит доход Агате Муцениеце

18-04-2020, 13:19

Поклонники рассекретили имя возлюбленной Александра Гудкова

18-04-2020, 08:33

Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

17-04-2020, 15:24

Историк моды Васильев назвал лечение в Коммунарке «дурманящим»

17-04-2020, 10:17

Разин назвал Пугачеву и Леонтьева «банальными ворюгами»

16-04-2020, 14:52

«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

16-04-2020, 14:51

Добронравов рассказал, кто снимется в седьмом сезоне сериала «Сваты»

15-04-2020, 08:01

Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей

14-04-2020, 11:29

Под маской Яйца в новом шоу скрывался участник Comedy Club

13-04-2020, 09:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров