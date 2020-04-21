Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его родных

Надежда Бабкина еще до госпитализации заразила коронавирусом личного водителя, а тот успел передать инфекцию своим близким. Эту болезнь обнаружили у мужчины, его жены и сына. Напомним, что Надежда Бабкина оказалась на больничной койке из-за подозрения на коронавирус 1 апреля. У певицы диагностировали двустороннюю пневмонию. К этому времени пациентку уже сняли с аппаратов искусственной вентиляции легких, но она еще остается в госпитале, поскольку есть риск возникновения побочных эффектов, ведь заслуженной артистке уже 70 лет.

Главное, что певица уже идет на поправку, а о состоянии ее водителя и его родственников ничего не известно. А вот историк моды Александр Васильев не считает, что в его заражении виновата Бабкина, так как в тот период он общался со многими людьми. Но телеведущий не исключает и такого варианта событий. Заметим, что у других ведущих шоу «Модный приговор» симптомов коронавируса нет.

Также Васильев рассказал, что в больнице в Коммунарке к нему относились крайне уважительно и выделили отдельную просторную палату. По словам телеведущего, врачи навещали его несколько раз в день. А вот другим пациентам, повезло не так сильно, пишет StarHit.ru .

Главного модника страны лечили химией, таблетками, ставили ему капельницы, благодаря чему появилась положительная динамика.

Телеведущему провели два МРТ и сканирование легких. Васильев выразил благодарность врачам и заявил, что он очень рад, что легко отделался - достаточно быстро выкарабкался из неприятной ситуации.