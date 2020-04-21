Чулпан Хаматова резко ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

После многочисленных критических отзывов на фильм «Зулейха открывает глаза», подчас просто хамских, актриса Чулпан Хаматова, снявшаяся в главной роли, просто не могла не ответить. Ответ актрисы прозвучал в эфире Instagram фонда «Подари жизнь». Так, Хаматова призналась, что ее сильно удивили претензии, что сериал очерняет советское прошлое. Наоборот, считала, что показали все «приглаженно и облегченно».

Актриса ищет ответ на такую реакцию зрителей. Вполне возможно, что виной всему стресс и страх, в которых люди «варятся» в последнее время. А выход сериала в эфир как раз дал возможность выплеснуть эмоции. Как бы то ни было, Чулпан Хаматова благодарна зрителям и за негативные оценки:

«Но в любом случае, хочу сказать спасибо всем за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое!»

«Зулейха открывает глаза» был снят по мотивам романа Гузель Яхиной, написанном в 2015 году. Книга получила множество литературных премий: «Большая книга», «Книга года», «Ясная поляна». Роман перевели на 34 языка.