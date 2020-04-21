Американская рэперша назвала русскую кухню «варварской и крестьянской»

Сегодня, 12:07

Александр Зуев

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Американская рэперша назвала русскую кухню «варварской и крестьянской»
Американская рэперша Азилия Бэнкс

Американская рэперша Азилия Бэнкс, которая незадолго до объявления пандемии побывала в России, назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой. Российские национальные блюда певица раскритиковала в своем в Твиттер-аккаунте. Об этом рэперша высказалась в грубой и даже хамской манере.

«Русская кухня — худшая в мире, самая варварская и крестьянская еда, которую я видела в жизни. Идите ешьте свои оленьи щечки и свеклу и мойте задницы в колодце. Принесите мне матрешку и медовик. Блины и икру тоже. Но все остальное в своей отвратительной кухне оставьте себе!» - написала певица.

Вместе этим рэперша заявила, что блины и медовик она любит готовить сама.

Высказывание Бэнкс неприятно удивило ее российских поклонников, и некоторые из них написали, что она просто не пробовала такие вкусные блюда, как борщ, пельмени и вареники. Вот если бы певица их отведала, то убедилась бы, что русская кухня просто замечательная. Также многие сильно оскорбились ее словами. Русскоязычные пользователи заявили, что у американцев вообще нет национальной кухни, поэтому певица просто не имеет права высказывать свое мнение относительно чужой культуры.

В прошлом году Бэнкс после концерта в Москве опубликовала пост в Instagram, в котором назвала слово «чурка» воодушевляющим и сообщила, что сделает футболку с ним. Российские подписчики певицы выразили недоумение по поводу такого поста и предположили, что рэперша неправильно поняла смысл этого слова.

Отметим, что Бэнкс выросла в неблагополучном районе Нью-Йорка — Гарлеме. Мать избивала девочку, а отец скончался, когда Азилия была ребенком. Видимо, поэтому хамские выходки певицы списываются на ее тяжелое детство, пишет Lenta.ru. Так, однажды она назвала Зейна Малика «пахнущей карри» из-за его пакистанского происхождения, после чего дерзкую рэпершу исключили из лайн-апа фестиваля Born Bred.

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